É curioso que mesmo aqueles que condenam por tudo e por nada Israel, indo ao ponto de nem sequer reconhecer que se trata de uma exceção democrática no Médio Oriente, exultam agora perante a possibilidade de Benjamin Netanyahu deixar finalmente de ser primeiro-ministro. Ora, tal só está em vias de acontecer - falta ainda o novo governo de coligação ganhar o voto de confiança no parlamento - exatamente porque Israel é uma democracia e nenhum líder é ali eterno, nem sequer Netanyahu, que está no poder desde 2009 e se contarmos com o seu anterior período como primeiro-ministro (1996 a 1999) ultrapassou já em longevidade política até mesmo David Ben Gurion, fundador em 1948 do moderno Estado de Israel.

A aliança de oito partidos que entendeu ter como primeiros-ministros, alternadamente, Naftali Bennett e Yair Lapid, é, aliás, tão representativa da diversidade do Knesset e da própria sociedade israelita que tem nessa condição a sua maior fragilidade. Dificilmente haveria uma geringonça mais improvável.

Desde a direita nacionalista aos trabalhistas, os partidos chamados sionistas (ou judaicos) envolvidos na aliança professam várias ideologias e juntou-se ainda a eles um partido árabe, que se afastou corajosamente da habitual linha de isolamento político das forças que representam os 20% de israelitas que descendem dos palestinianos (e outros não judeus) que em 1948 viviam no território que hoje é Israel.

O grande (único?) cimento desta aliança governamental parece ser a recusa da eternização de Netanyahu, que através do atual estatuto político se protege das acusações de corrupção, ao mesmo tempo que se promove a garante máximo da segurança de Israel, país muito mais forte do que no momento da fundação mas nem por isso menos ameaçado, veja-se o historial de guerras, antigas e menos antigas.

É difícil, pois, ter a certeza de que esta geringonça à israelita não falha logo na votação de confiança, daqui a dias, vítima de deserções incentivadas pelo ainda primeiro-ministro, ou nos primeiros meses de governação, quando tiver de lidar com os desafios económicos, com a coesão de uma sociedade muito heterogénea ou com a questão do destino dos palestinianos de Gaza e da Cisjordânia, que continua em aberto, como o conflito recente com o Hamas relembrou.

Mesmo as ambições pessoais dos diversos chefes políticos envolvidos podem de um momento para o outro deitar tudo a perder, com o país a sofrer com rivalidades mesquinhas, mas isso, admitamos, é um problema crónico das democracias, não exclusivamente de Israel.