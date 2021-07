Já não se pode identificar Laurentino Gomes apenas como ex-jornalista, afinal a sua produção ensaística tem sido no âmbito da História, fazendo com que milhões de brasileiros (re)conheçam os factos do seu passado. Autor de 1808, 1822 e 1889, três datas fundamentais na formação do país que se seguiu à independência em 1822, após a chegada da corte portuguesa ao Rio de Janeiro em 1808 e ao fim da monarquia em 1889. Lançou já dois volumes de investigação sobre a escravatura, tema em que tem vindo a trabalhar nos últimos anos, após o sucesso dos anteriores livros de História.