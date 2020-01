Os nomeados, o apresentador, o jantar vegan: um guia para os Globos de Ouro

Os melhores filmes do ano para os críticos do DN

Com seis nomeações para os Globos de Ouro, o filme Marriage Story, de Noam Baumbach, lidera a lista de favoritos aos prémios que são entregues nesta noite. Era Uma vez... em Hollywood (de Quentin Tarantino) e O Irlandês (de Martin Scorsese), ambos com cinco nomeações, e Joker (de Todd Philips), com quatro nomeações, são outros possíveis vencedores.

Na televisão, as séries Chernobyl, The Crown e Unbelievable têm todas quatro nomeações. Apesar do sucesso da última temporada, A Guerra dos Tronos conseguiu apenas uma nomeação, para Kit Harington (melhor ator em série dramática).

No total são 25 os Globos de Ouro, para cinema e televisão, atribuídos pela Associação de Imprensa Estrangeira em Hollywood, composta por cerca de 90 jornalistas. Depois das listas e dos prémios que encerraram o ano passado, estes são os primeiros prémios de 2020 e, no caso do cinema, os Globos são vistos como uma antecipação dos Óscares - cujos nomeados só são conhecidos no próximo dia 13.

Esta é a 77.ª edição dos Globos de Ouro. A cerimónia começa às 17.00 na Califórnia, ou seja, à 01.00 em Lisboa (já na madrugada de domingo para segunda-feira).

1. O ano do streaming

Neste ano, a Netflix conseguiu estar nomeada pela primeira vez nas categorias de melhor filme (dramático e de comédia) e fê-lo não com um mas com quatro títulos: O Irlandês, Marriage Story, Os Dois Papas e Dolemite Is My Name. Com um total de 17 nomeações, a Netflix é a distribuidora de cinema com mais possibilidades de ganhar prémios, muito à frente da Sony (oito nomeações), da Walt Disney e da Warner Brothers (seis nomeações cada).

Nos prémios de televisão, o cenário repete-se. A Netflix é também a distribuidora com mais nomeações - 17 -, seguida de perto pela HBO, com 15. Muito longe dos canais "tradicionais".

2. Mais um recorde para Scorsese?

Martin Scorsese já recebeu o Globo de Ouro de melhor realizador por Gangs de Nova Iorque (em 2003), Entre Inimigos (em 2007) e Hugo (em 2012). Foi nomeado mais cinco vezes (O Touro Enraivecido, Tudo Bons Rapazes, A Idade da Inocência, Casino, O Aviador) mas não ganhou. Se ganhar neste ano, com O Irlandês, irá igualar o recorde de Elia Kazan, que é até agora o único realizador com quatro Globos de Ouro (A Luz É para Todos, Há Lodo no Cais, A Voz do Desejo e América, América).

3. A ausência das mulheres

Na categoria de melhor realizador, são cinco os nomeados e são todos homens: Bong Joon-ho (por Parasitas), Sam Mendes (1917), Martin Scorsese (O Irlandês), Quentin Tarantino (Era Uma Vez... em Hollywood) e Todd Phillips (Joker). Barbra Streisand é, até hoje, a única mulher que ganhou um Globo de Ouro nesta categoria, com Yentl, em 1984. Apesar das vozes críticas nos últimos anos, a verdade é que Hollywood continua muito masculina.

4. Parasitas é o Roma deste ano?

Uma das regras dos Globos de Ouro é que os filmes têm de ser falados pelo menos 50% em língua inglesa para serem nomeados na categoria de melhor filme. Essa regra coloca automaticamente de parte títulos como o espanhol Dor e Glória, de Pedro Almodóvar, ou o filme americano mas maioritariamente falado em mandarim, A Despedida, de Lulu Wang, que estão nomeados na categoria de melhor filme estrangeiro. Esse é também o caso do sul-coreano Parasitas, de Bong Joon-ho, o vencedor da Palma de Ouro de Cannes que, além de estar nomeado como filme estrangeiro, tem ainda nomeações para o realizador e o argumento.

Pode muito bem acontecer que Parasitas repita o sucesso de Roma, de Alfonso Cuarón, que no ano passado ganhou dois Globos de Ouro (filme estrangeiro e realizador), pondo toda a gente a questionar o que aconteceria se não houvesse a tal exigência da língua inglesa...

5. A primeira vez deles

Meryl Streep está nomeada pela 32.ª vez para um Globo de Ouro, o que é um recorde. Mas há atores estreantes nestas andanças. É o caso de Ana de Armas, de 31 anos, que já vimos em Blade Runner 2049 e agora interpreta Maria em Knives Out: Todos São Suspeitos. Também Awkwafina, de 31 anos, que depois de Asiáticos Ricos e Loucos faz algo completamente diferente no filme A Despedida. Cynthia Erivo, de 32 anos, é nomeada pelo seu papel em Harriet. Phoebe Waller-Bridge, de 34 anos, brilhou na série Fleabag. Taron Egerton, de 30 anos, tornou-se conhecido do mundo ao interpretar Elton John no filme Rocketman. Kit Harington, de 33 anos, já é bem conhecido há algum tempo como Jon Snow em Guerra dos Tronos, mas só agora foi nomeado. E Paul Rudd, o mais velho dos estreantes, foi nomeado aos 50 anos por Living with Yourself.

6. Um jantar vegan

A cerimónia dos Globos de Ouro realiza-se na International Ballroom, a mais conhecida sala do hotel The Beverly Hilton, na Califórnia, EUA. Muito mais descontraída do que a cerimónia dos Óscares, a entrega dos prémios acontece após um jantar para 1300 convidados, que, desta vez, será completamente vegetariano, incluindo uma sopa e um risotto de cogumelos com couve de Bruxelas e cenouras. A água será servida em garrafas de vidro (assim como a bebida oficial da noite que, como de costume, é o champanhe Moët & Chandon). As preocupações ambientais estão na ordem do dia e a organização anunciou que está a fazer um esforço para diminuir ao máximo o desperdício.

7. O regresso de Ricky Gervais

O humorista britânico Ricky Gervais, de 58 anos, será o anfitrião da noite, pela quinta vez, depois de ter apresentado a cerimónia entre 2010-2012 e depois em 2016. Ele prometeu que esta será a última vez. E também disse que não vai atacar ninguém "especificamente" mas vai seguramente criticar a vaidade e a hipocrisia no meio artístico.

Para apresentar os prémios, irão subir ao palco, entre outros, Jennifer Aniston, Christian Bale, Antonio Banderas, Jason Bateman, Cate Blanchett, Pierce Brosnan, Glenn Close, Daniel Craig, Leonardo DiCaprio, Will Ferrell, Salma Hayek, Scarlett Johansson, Elton John, Harvey Keitel, Jennifer Lopez, Rami Malek, Helen Mirren, Gwyneth Paltrow, Brad Pitt, Amy Poehler, Margot Robbie, Paul Rudd, Wesley Snipes, Octavia Spencer, Charlize Theron, Sofia Vergara, Naomi Watts, Rachel Weisz e Reese Witherspoon (alguns deles poderão também subir ao palco para receber algum prémio).

8. Prémio de carreira para Tom Hanks

Tom Hanks, que está nomeado como melhor ator secundário pelo seu papel em Um Amigo Extraordinário, é o galardoado deste ano com o prémio de carreira Cecil B. De Mille.

Ellen DeGeneres vai receber o prémio Carol Burnett. É a segunda vez que este prémio é entregue e no primeiro ano a premiada foi a própria Carol Burnett. Este prémio distingue alguém que tenha contibuído de forma excecional para o meio televisivo, no ecrã e fora dele.

9. Em Portugal só vemos a passadeira vermelha

Dezoito milhões de pessoas em todo o mundo deverão ver em direto a entrega dos prémios. Mas não em Portugal. A cerimónia dos Globos de Ouro, que nos EUA é um exclusivo da NBC, não será transmitida em direto por nenhum dos canais de televisão portugueses. Apenas será possível acompanhar a passadeira vermelha, no canal E!, a partir das 23.00 de domingo.

10. Esta é a lista completa de nomeados

CINEMA

Melhor Filme Dramático

Marriage Story

1917 (estreia a 23 de janeiro)

Os Dois Papas

O Irlandês

Joker

Melhor ator em filme dramático

Christian Bale, Ford vs. Ferrari

Antonio Banderas, Dor e Glória

Adam Driver, Marriage Story

Joaquin Phoenix, Joker

Jonathan Pryce, Os Dois Papas

Melhor atriz em filme dramático

Cynthia Erivo, Harriet

Saoirse Ronan, Mulherzinhas (estreia a 30 de janeiro)

Charlize Theron, Bombshell: O Escândalo (estreia a 23 de janeiro)

Renée Zellweger, Judy

Scarlett Johansson, Marriage Story

Melhor filme de comédia ou musical

Dolemite Is My Name

Jojo Rabbit

Era Uma Vez em Hollywood

Rocketman

Knives Out: Todos São Suspeitos

Melhor ator em filme de comédia ou musical

Daniel Craig, Knives Out: Todos São Suspeitos

Roman Griffin Davis, Jojo Rabbit

Taron Egerton, Rocketman

Eddie Murphy, Dolemite Is My Name

Leonardo DiCaprio, Era Uma Vez... em Hollywood

Melhor atriz em filme de comédia ou musical

Ana de Armas, Knives Out: Todos São Suspeitos

Awkwafina, A Despedida (estreia a 9 de janeiro)

Cate Blanchett, Onde Estás, Bernadette?

Beanie Feldstein, Booksmart: Inteligentes e Rebeldes

Emma Thompson, Late Night

Melhor ator secundário de cinema

Tom Hanks, Um Amigo Extraordinário (estreia a 6 de fevereiro)

Al Pacino, O Irlandês

Joe Pesci, O Irlandês

Brad Pitt, Era Uma Vez... em Hollywood

Anthony Hopkins, Os Dois Papas

Melhor atriz secundária em cinema

Kathy Bates, O Caso de Richard Jewell

Annette Bening, The Report

Laura Dern, Marriage Story

Jennifer Lopez, Ousadas e Golpistas

Margot Robbie, Bombshell: O Escândalo

Melhor realizador

Bong Joon-ho, Parasitas

Sam Mendes, 1917

Martin Scorsese, O Irlandês

Quentin Tarantino, Era Uma Vez... em Hollywood

Todd Phillips, Joker

Melhor argumento

O Irlandês

Marriage Story

Era Uma Vez... em Hollywood

Parasitas

Os Dois Papas

Melhor banda sonora

Joker

Mulherzinhas

Marriage Story

Orfãos de Brooklyn

1917

Melhor canção

Beautiful Ghosts, Taylor Swift e Andrew Lloyd Webber, Cats

(I'm Gonna) Love Me Again, Elton John, Rocketman

Into the Unknown, Kristen Anderson-Lopez e Robert Lopez, Frozen II

Spirit, Beyoncé, O Rei Leão

Stand Up, Harriet

Melhor filme em língua estrangeira

Les Misérables

Portrait of a Lady on Fire

Dor e Glória

Parasitas

A Despedida

Melhor filme de animação

Frozen II: O Reino do Gelo

Como Treinares o Teu Dragão: o Mundo Secreto

O Rei Leão

Mr. Link

Toy Story 4

TELEVISÃO

Melhor série de comédia ou musical

The Kominsky Method

The Marvelous Mrs. Maisel

The Politician

Barry

Fleabag

Melhor ator em série de comédia ou musical

Michael Douglas, O Método Kominsky

Bill Hader, Barry

Ben Platt, The Politician

Paul Rudd, Living with Yourself

Ramy Youssef, Ramy

Melhor atriz em série de comédia ou musical

Christina Applegate, Dead to Me

Rachel Brosnahan, Marvelous Mrs. Maisel

Kirsten Dunst, On Becoming a God in Central Florida

Natasha Lyonne, Russian Doll

Phoebe Waller-Bridge, Fleabag

Melhor série dramática

Big Little Lies

Killing Eve

The Morning Show

Succession

The Crown

Melhor ator em série dramática

Brian Cox, Succession

Kit Harington, A Guerra dos Tronos

Rami Malek, Mr. Robot

Billy Porter, Pose

Tobias Menzies, The Crown

Melhor atriz em série dramática

Jennifer Aniston, The Morning Show

Olivia Colman, The Crown

Jodie Comer, Killing Eve

Nicole Kidman, Big Little Lies

Reese Witherspoon, The Morning Show

Melhor telefilme ou minissérie

Catch-22

Chernobyl

Fosse/Verdon

The Loudest Voice

Unbelievable

Melhor ator em telefilme ou minissérie

Christopher Abbott, Catch-22

Sacha Baron Cohen, The Spy

Russell Crowe, The Loudest Voice

Sam Rockwell, Fosse/Verdon

Jared Harris, Chernobyl

Melhor atriz em telefilme ou minissérie

Kaitlyn Dever, Unbelievable

Joey King, The Act

Helen Mirren, Catherine the Great

Merritt Weaver, Unbelievable

Michelle Williams, Fosse/Verdon

Melhor ator secundário TV

Alan Arkin, The Kominsky Method

Kieran Culkin, Succession

Andrew Scott, Fleabag

Stellan Skarsgard, Chernobyl

Henry Winkler, Barry

Melhor atriz secundária TV

Patricia Arquette, The Act

Helena Bonham Carter, The Crown

Toni Collette, Unbelievable

Meryl Streep, Big Little Lies

Emily Watson, Chernobyl