Três vitórias em três jogos, 13 golos marcados, três sofridos. Os números são elucidativos e claramente abonatórios, mas nem são eles o que mais impressiona no novo Sporting de Marcel Keizer. Em pouco mais de uma semana, o treinador holandês já deu a conhecer um leão revigorado, com um futebol que cativou os sentidos dos adeptos e redobrou expectativas sobre o que pode vir.

Se os bons sinais deixados nas vitórias sobre o Lusitano de Vildemoinhos (1-4), para a Taça de Portugal, e sobre o Qarabag (1-6), para a Liga Europa, ainda traziam associados a óbvia fragilidade dos adversários, a forma como o Sporting venceu em Vila do Conde (1-3), para o campeonato, um Rio Ave que há um ano não perdia no seu reduto já deixa poucas dúvidas de que este é um leão transfigurado, para melhor, na sua identidade futebolística.

Faltarão mais testes, naturalmente, contra adversários mais fortes (uns) e mais fechados (outros), faltará perceber a diversidade dos planos táticos do treinador, faltará um sem-número de coisas ainda, mas, para já, a entrada de Marcel Keizer parece ter funcionado como uma bebida energética para revitalizar o Sporting.

Perante essa evidência, o DN foi ouvir dois especialistas, Luís Cristóvão e Pedro Henriques, para tentar traçar o perfil futebolístico desde Sporting de Keizer. O que nos mostraram estas três vitórias em dez dias? "Não diria que mostraram um Sporting novo, mas está melhor, claramente. Consegue fazer mais coisas, mais rápido e melhor", sintetiza Pedro Henriques, antigo jogador e atual comentador da Sport TV. "É evidente que há ali muitas ideias diferentes. Ainda são coisas de pormenor, porque não houve tempo para trabalhar muito, mas são evidentes", corrobora Luís Cristóvão, comentador em vários órgãos de comunicação, como a Eleven Sports e a Antena 1.

Os cinco segundos de Gudelj

Após a goleada no Azerbaijão, para a Liga Europa, o médio sérvio Gudelj desvendou um pouco dos mandamentos iniciais de Marcel Keizer. Entre eles, uma ideia forte que ficou evidente nestes jogos: a pressão alta e intensa sobre o adversário. "Quando perdemos a bola, temos cinco segundos para pressionar e tentar recuperá-la", disse o jogador, que passou pelo Ajax numa altura em que Keizer trabalhava na formação do clube holandês.

"Essa pressão alta é sinónimo de trabalho. Isso treina-se. E o Gudelj comprovou isso no final do jogo com o Qarabag. Há uma pressão intensa sobre o portador da bola, mesmo com o recurso a faltas. Não sei a estatística, mas o Sporting terá feito muito mais faltas do que o Rio Ave. E as faltas fazem parte do jogo, permitem pará-lo antes da transição do adversário, fazem parte dessa estratégia de pressão imediata sobre a bola", refere Pedro Henriques.

Luís Cristóvão também destaca o "momento de reação à perda de bola (os cinco segundos de que falava Gudelj)" como um dos três pilares de um Sporting "mais agressivo", juntamente com o "jogo rápido ao primeiro toque" e com "a mobilidade dos jogadores". "Faz uma pressão muito subida e direcionada às fragilidades identificadas nos rivais. No Qarabag, a pressão foi sobre os centrais, no Rio Ave foi mais sobre os laterais", ilustra o comentador, que realça também os proveitos ofensivos dessa pressão em zonas altas do campo: "Um bloco subido e coeso a defender permite também ter mais gente pronta para atacar quando a equipa recupera a bola."

Futebol rápido, a um ou dois toques

O Sporting de Keizer gosta de jogar a alta velocidade. E isso transporta-se também para a relação com a bola, no processo de criação. Futebol simples, com um ou dois toques por jogador e sempre em alto ritmo, parece ser a receita. "O que é mais diferenciador nestes primeiros jogos é a forma como os jogadores lidam com a bola. Máximo dois toques, circulação rápida, equipa em bloco, jogadores muito mais próximos uns dos outros", aponta Luís Cristóvão.

Mas também há algumas nuances táticas que já se identificam, refletidas na diferente movimentação de alguns jogadores, como os extremos. "Tem sido um começo promissor, com um futebol muito agradável. Tem profundidade, triangulações, alas a vir dentro, o que permite quase sempre quatro homens no meio para tabelar, atacam com mais gente e os jogadores jogam com mais gozo", deteta Pedro Henriques.

Luís Cristóvão também sublinha "as dinâmicas novas, com a alteração de posicionamento de alguns jogadores", realçando que o facto de "os extremos virem para dentro permite colocar muitos homens próximos na zona frontal da área, com capacidade para criar superioridade".

A novidade Wendel e um onze-base

"Há fenómenos estranhos", diz Pedro Henriques, que não esconde a perplexidade perante a principal novidade que Marcel Keizer introduziu no onze inicial do Sporting. O fenómeno estranho aqui é o brasileiro Wendel. E não pelo que de bom tem mostrado desde que o técnico holandês chegou ao Sporting, esclarece. Mas sim por não o ter mostrado mais cedo, com os treinadores anteriores.

"Do Wendel especulava-se, em alguma imprensa, que não teria o foco certo no treino e não vejo outro motivo para não ter jogado mais com técnicos anteriores. Se não estava focado antes, agora parece estar bastante. Vemo-lo rápido, agressivo, estou a gostar muito dele", frisa o antigo lateral esquerdo, convencido pelo meio-campo que tem sido aposta de Keizer num "tradicional 4x3x3": "Gudelj é um médio de equilíbrios, mais recuado, Wendel e Bruno Fernandes surgem mais adiantados e quando um sobe mais o outro compensa", analisa.

Luís Cristóvão também salienta a entrada de Wendel no onze, "a jogar numa posição mais adiantada do que era habitual nele", para um meio-campo que tem hoje uma filosofia completamente oposta à daquele que começou a época. "Peseiro começou com Battaglia e Misic como médios-centro. Isso molda o comportamento da equipa. Com Keizer a solução é radicalmente diferente e, aliás, o Tiago Fernandes [técnico interino que fez a transição] já sugeria isso quando foi buscar o Miguel Luís para dar mais toque ao meio-campo, com o Gudelj e o Bruno Fernandes. Agora, apareceu o Wendel e para já está a funcionar muito bem."

O comentador da Eleven Sports realça também o facto de Marcel Keizer ter identificado um onze-base e um núcleo reduzido de jogadores no qual tem apostado para "acelerar a consolidação da sua proposta de jogo", sem grandes alterações de jogo para jogo neste período inicial.

Pedro Henriques destaca a titularidade de Diaby na direita do ataque, "talvez por ter nesta altura mais compromisso defensivo do que Jovane Cabral". "Mas eu também prefiro ver o Jovane a entrar em jogo a partir do banco", acrescenta, no que parece validado pelo belo golo do jovem extremo que fixou o 3-1 final em Vila do Conde, pouco depois de entrar em campo. Luís Cristóvão nota que o sistema de Keizer também acaba por beneficiar o senegalês, permitindo-lhe "aparecer mais vezes em zonas centrais do ataque, como jogava na Bélgica".

Golos sofridos em todos os jogos

Marcel Keizer já avisou que quer uma equipa a jogar futebol de ataque, mas sem perder o equilíbrio defensivo. E para já não se pode dizer que o Sporting não tenha sido equilibrado nos três jogos que realizou. Mas há um pormenor a justificar futuros olhares mais atentos: nas três partidas sob o comando do treinador holandês a equipa leonina sofreu sempre um golo até agora.

A amostra será pouco relevante, e menos ainda atendendo às margens folgadas dos triunfos, mas estará aqui um sinal de fragilidade a explorar por adversários? Pedro Henriques e Luís Cristóvão desvalorizam, para já.

"Desde que marquem mais um golo do que o adversário, Keizer não estará preocupado com a defesa. Claro que este é um sistema de maior risco e há que ajustar a pressão ao tempo de saída de bola do adversário, mas o Sporting tem conseguido fazer isso e ser claramente superior nestes jogos", justifica o antigo internacional.

"No Azerbaijão houve ali uma descompensação no golo do Qarabag, mas com o Rio Ave não. Sofrer golos é um bocado consequência do modelo. Um treinador daquela escola dirá sempre que não se importa de sofrer um golo se marcar três ou quatro", coincide o comentador da Eleven Sports e da Antena 1.

O que falta?

Para já, repete-se, o Sporting de Keizer é uma amostra de apenas três jogos. Faltam outros testes. Alguns eventualmente mais duros, muitos deles seguramente diferentes. Falta, por exemplo, a estreia em Alvalade, que acontecerá no próximo domingo, na receção ao Aves.

"Falta ver como se comporta contra uma 'parede' em bloco baixo, como previsivelmente será o Aves na próxima jornada. E também é natural que depois de três ou quatro jogos as equipas adversárias comecem a estar mais preparadas para este modelo", avisa Luís Cristóvão, para quem, com um ou outro retoque no mercado de janeiro - "sobretudo uma alternativa a Gudelj para a posição 6, como o Eustáquio [do Chaves]" -, este Sporting de Marcel Keizer pode reforçar a sua candidatura ao título.

Para já, a primeira impressão não podia ser melhor. "Nesta altura, nota alta. O primeiro teste mais difícil, que era o jogo com o Rio Ave, passou-o com distinção", diz Cristóvão. "Tem sido melhor do que eu esperava", assume Pedro Henriques.