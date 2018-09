A Universidade de Verão (UV) do PSD arrancou nesta segunda-feira e encerra no domingo com o discurso do líder social-democrata Rui Rio. A semana vai ser praticamente "24 sobre 24 horas", de trabalho e de discussão entre os "professores", os alunos selecionados - foram 250 os que se candidataram - e as figuras convidadas a participar no evento, que faz 16 anos.

Exatamente os mesmos com que Margarida Balseiro Lopes chegou a Castelo de Vide, vila alentejana onde decorre sempre o evento, pela mão dos pais. "A universidade é para mim muito especial, tudo o que fiz e o que sou na política aprendi aqui", garante a líder da JSD.

Daquela primeira semana só tem boas memórias, até da sua inexperiência. Nesse ano, Durão Barroso, então presidente da Comissão Europeia, era a "estrela" da UV. Margarida estava ansiosa por lhe colocar uma pergunta, mas não saiu exatamente o que queria: "Nunca tinha feito uma intervenção, estava muito nervosa. E em vez de dizer que a intervenção de Durão Barroso tinha sido 'muito interessante', disse a minha pergunta é muito interessante..." ri, ao recordar a gaffe .

Se correu mal naquele dia, o certo é que foi a primeira de muitas intervenções que tem feito, mas há uma que se destaca das outras, a que fez no 25 de Abril deste ano, em nome da bancada do PSD, e que foi aplaudida por todos os grupos parlamentares. O treino da UV surtiu efeito.

"A semana da UV é muito cansativa, com temas muito diferentes, tão intensa que saímos de lá, saí de lá, com a convicção de que conseguimos mudar o mundo", afirma Margarida Balseiro Lopes. E reforça que é "uma aprendizagem magnifica", que permite o contacto com "colegas muito diferentes", em que se trabalha em grupo.

Do trabalho em grupo também lhe vem à memória o que realizou por sugestão de Francisco Pinto Balsemão, fundador e militante número 1 do PSD, numa altura em que estava em discussão a revisão do programa do partido. Construiu com os colegas um planetário, em que estavam representados os valores do partido. "Foram os que ficaram e me marcaram", garante.

Da UV do ano passado, a líder da JSD quer destacar a "magnifica" intervenção do deputado socialista Sérgio Sousa Pinto, que foi orador convidado em Castelo de Vide. Porque, diz, "o que enriquece muito a universidade é ouvir muitas pessoas que não têm o cartão do PSD. Não conseguiríamos fazer um debate sério se não ouvirmos pessoas diferentes", frisa.

Marcelo, o mais esperado

Marcelo Rebelo de Sousa, o campeão das presenças na Universidade de Verão, onde participou nove vezes, "era o momento mais esperado da UV" porque misturava a história e a ideologia com momentos de bom humor. "Professor que era, passou sempre a sua mensagem de forma simples, tal como faz hoje enquanto Presidente da República."

Marcelo Rebelo de Sousa na Universidade de Verão do PSD. © Global Imagens

Neste ano, Marcelo vai responder à distância às perguntas dos alunos. Segundo o Observador, além de Marcelo Rebelo de Sousa, os alunos vão poder pôr questões ao ex-ministro socialista António Vitorino, ao antigo presidente da Comissão Europeia, Durão Barroso, à bastonária da Ordem dos Enfermeiros, Ana Rita Cavaco, e à jornalista Manuela Moura Guedes.

Dos participantes deste ano, além de Leonor Beleza, presidente da Fundação Champalimaud, que também marca presença regulamente em Castelo de Vide, destacam-se o comissário europeu Carlos Moedas, o eurodeputado social-democrata Paulo Rangel, o antigo líder do CDS, Ribeiro e Castro, e o líder da UGT, Carlos Silva. E o convidado estrangeiro é eurodeputado espanhol do PPE José Ignacio Salafranca, que vai refletir sobre se "Há sinais de esperança num mundo em crise?".

O "reitor" da universidade continua a ser o eurodeputado do PSD Carlos Coelho, que garante: "A Universidade de Verão é sobretudo um espaço de formação e de ação pedagógica e o programa está cheio de pessoas com currículo e muito conhecimento nas áreas de que vão falar."

No domingo, Rui Rio encerra a UV e vai fazer um discurso de fundo sobre as grandes prioridades do partido para o próximo ano eleitoral. Um ano de europeias e legislativas e que garantiu que o partido ganhará se se esforçar por isso.