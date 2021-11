Os democratas-cristãos e o pós-Merkel

Gerd Langguth, biógrafo de Angela Merkel, disse-me uma vez em entrevista que aquilo que fazia da chanceler uma política excecional era o pragmatismo, essa capacidade de se manter fiel aos princípios democratas-cristãos da CDU/CSU sem se deixar limitar demasiado pelo legado de um partido fundado a seguir à Segunda Guerra Mundial mas herdeiro do Partido de Centro, formação nascida ainda no século XIX.

Langguth, falecido em 2013, assistiu a duas vitórias de Merkel e julgo que até ele, um admirador convicto, dificilmente imaginaria que a fórmula de sucesso desta lhe daria ainda mais duas vitórias. Sai agora de cena em 2021 sem sofrer qualquer derrota, pois já não foi nas recentes legislativas candidata a chefiar o governo de Berlim.

O partido, porém, perdeu. E os democratas-cristãos vão para a oposição, com o desastroso resultado de 26 de setembro a obrigar à saída de Armin Laschet, o fracassado candidato a chanceler. Laschet, tal como antes Annegret Kramp-Karrenbauer, que foi a primeira hipótese para sucessora de Merkel, partilhava com a chanceler o gosto pelo centrismo. Não esquecer que dos 16 anos de governação desta 12 foram em aliança com os sociais-democratas do SPD, o que resultou da necessidade mas também só foi possível porque os dois grandes partidos alemães têm afinidades óbvias e capacidade de compromisso naquilo que os divide.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Durante muito tempo, foram os sucessivos líderes do SPD a ser criticados por participar nos governos de Merkel, uma Grande Coligação que lhes fazia perder votos a cada eleição, por não serem vistos como alternativa à CDU e à sua ala bávara, a CSU. Agora, os sociais-democratas venceram e deverão governar com liberais e verdes, mas essa mesma saída de cena de Merkel, que lhes facilitou a recuperação, lança os democratas-cristãos para um dilema idêntico: se a fórmula do centrismo se esgotou, que tipo de líder para suceder a Laschet de modo a, em futuras eleições, o cargo de chanceler voltar a ser alcançável?

Ao contrário da tradição, não serão as elites do partido (cerca de mil detentores de cargos eleitos e quadros) a escolher, mas sim os militantes, mais de 400 mil. E isso significa que mais do que a continuidade a Merkel, a escolha poderá recair sobre políticos semiproscritos nos últimos anos pela chanceler, como Friedrich Merz, assumidamente da ala direita do partido e que perdeu no início do ano a disputa com Laschet para ser o candidato ao governo. A escolha dos militantes terá consequências não só no partido, não só na Alemanha, mas também a nível da União Europeia.

Com Olaf Scholz, desse SPD mais que centenário, como provável novo chanceler (as negociações para a inédita coligação semáforo prosseguem) será interessante perceber então que rumo ideológico querem agora seguir, na oposição, os democratas-cristãos alemães. A antiguidade (e a influência) dos dois grandes partidos alemães faz que estes moldem muito do que são as respetivas áreas políticas no resto da Europa. A oficialização da escolha dos militantes será feita em janeiro.