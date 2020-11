Que impacto está a ter a pandemia nos rastreios feitos pela Liga Portuguesa contra o Cancro?

Temos três tipos de rastreios para a liga: cancro da mama, colo do útero e colorretal. No caso da mama, norte, centro, Lisboa e vale do Tejo e Alentejo, é feito pela Liga, em articulação com as administrações regionais de saúde [ARS], e no Algarve com outra associação oncológica. Na Madeira e nos Açores é feito pelo governo regional. O que aconteceu foi que todas as regiões pararam a 13 de março e estivemos três meses parados. Neste momento a participação é de 80% a 85% do que era dantes, sendo que a taxa de participação era de 70%, das mulheres convocadas, em cem mulheres iam 70 e agora vão 56. Depois há variações regionais.

E quantos casos de cancro detetam, normalmente?

São detetados aproximadamente 2,5 cancros por cada mil mulheres rastreadas. Quer dizer que devido à paragem em todo o lado teremos 240 cancros que não foram diagnosticados por rastreio. No caso do norte (que parou mais três meses) serão menos 250.