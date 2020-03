O primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, venceu as eleições de segunda-feira, mas ficou aquém da maioria que desejava e tem pela frente negociações para conseguir aquilo que nas outras duas eleições no espaço de um ano não conseguiu: formar governo.

Com 99% dos votos contabilizados (os resultados finais só serão conhecidos na quarta ou quinta-feira), o Likud tem o melhor resultado de sempre sob o comando de Netanyahu, elegendo 36 deputados entre os 120 do Knesset. Mas a aliança com os seus aliados de centro-direita - o Shas (nove deputados), o Judaísmo Unido da Torá (sete) e o Yamina (seis) - não vai além dos 58 representantes, a três da barreira da maioria absoluta (61).