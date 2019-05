As eleições espanholas trouxeram alívio, mas não mais do que isso. O aumento sensível de votantes mostrou que, afinal, na casa da abstenção não se recolhiam essencialmente os saudosistas da Falange e do franquismo, mas sobretudo os cansados e desmoralizados da democracia instalada dos negócios e da corrupção. A vitória das esquerdas apresenta uma enorme vantagem: na política espanhola vamos continuar a ter a possibilidade de usar argumentos, em vez de simples slogans. As camadas superiores do cérebro vão poder continuar a ser utilizadas, contra o matraquear visceral dos gritos de guerra dos fanáticos. O grande desafio de Pedro Sánchez e do PSOE vai ser o de reconstruir a governabilidade de uma Espanha dilacerada por várias linhas de clivagem. Ele terá a grande oportunidade de proporcionar a Espanha um contrato de reconciliação por oposição à atual rota de colisão entre as identidades beligerantes do espanholismo e dos independentismos. Tanto aquele que está em carne viva, na Catalunha, como aquele que se encontra latente no País Basco. Os últimos anos de fragmentação da Espanha comprovam bem aquilo que Amin Maalouf demonstrou sobre o risco da política ser dominada pelo discurso de identidades agressivas que, primeiro, ignoram o outro, para depois o tentarem esmagar. A Espanha ainda tem na sua memória a verdade sangrenta de que, levadas ao extremo, as identidades são mesmo assassinas.