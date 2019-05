O que se geringonça também se desgeringonça

Ainda nem começou a campanha para as europeias e estas já foram atropeladas pela das legislativas. Com um horizonte de dia 15 para as votações finais no Parlamento da questão da contagem do tempo de serviço para o reembolso dos cortes nos salários dos professores, ninguém vai pensar em mais nada. Muito menos nas pouco apelativas questões europeias - e nos ainda menos emocionantes candidatos. O que é de certa forma irónico, pelo que representa de oportunidade perdida. Voltaremos à política, como habitualmente, doméstica, de tricas e grupos de interesse. Deixando para segundo plano a política com que nos devíamos preocupar mais, a que determinará o mundo e o nosso futuro comum. Que era do que devíamos estar a falar quando falamos de europeias. Pior: voltamos à política eleitoral. À que perde tantas vezes o foco do essencial para se demorar no secundário, submete valores e princípios para se render ao marketing. O que transforma pessoas em membros de focus groups, targets ou vetores. Onde posso ganhar votos? Para que eleitorado devo falar e como chegar-lhe?