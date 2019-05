A 25 de abril de 1719 - ou seja, há pouco mais de 300 anos -, o editor londrino William Taylor publicou um livro com um título bem longo: A Vida e as Estranhas e Surpreendentes Aventuras de Robinson Crusoé, de York, Marinheiro, abaixo do qual se poderia ler um pós-título ainda mais longo: "Que viveu vinte e oito anos sozinho numa ilha desabitada na costa da América, perto da foz do grande rio Orinoco; tendo chegado a terra após um naufrágio em que todos os homens morreram, exceto ele próprio. Dando conta de como foi por fim salvo por piratas." E no fundo da página ainda mais uma informação: "Escrito por ele próprio."

Não se tratava, porém, de mais um relato de um explorador, como havia tantos naquela altura, mas de uma autobiografia ficcionada, e o seu autor era Daniel Defoe. A confusão inicial não impediu o sucesso imediato do livro - considerado o primeiro romance moderno em língua inglesa. Logo nesse ano teve quatro edições. E o autor tratou rapidamente de escrever duas sequelas.