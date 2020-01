Há dez anos, o general iraniano Qassem Soleimani (1957-2020) discursou para os seus homens: "O campo de batalha é o paraíso perdido da humanidade." E, ciente do lirismo da frase, assim poeta continuou: "O paraíso onde a virtude e os atos dos homens estão no plano mais alto." No plano artístico, declamatório seja só este, as batalhas gostam de pairar alto: "Do alto destas pirâmides, quarenta séculos vos contemplam", já dissera outro general, Napoleão Bonaparte, em Gizé.

As batalhas antes de matar (os outros, outros), a jusante, têm de empolgar (os outros, nossos), a montante. Como a valentia dos soldados nem sempre é natural, ela deve ser espicaçada pelas palavras dos generais. Estes muitas vezes foram mais hábeis nos discursos prévios do que valorosos nos combates que se seguiram, o que não foi o caso do general Soleimani. Quarenta anos antes do discurso citado, no começo da Revolução Iraniana, o jovem trolha que ingressou na Guarda Revolucionária Islâmica, batalhão pretoriano e religioso do ayatollah Khomeini, começou a fazer carreira na guerra. E a carreira que fez, apesar das citações iniciais desta crónica, não se valeu sobretudo de palavras.