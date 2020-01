Governo promete estratégia de combate à violência na saúde até ao final do mês

Depois dos casos recentes de agressões a médicos, o Ministério limitou-se a dizer que está consciente da necessidade de melhorar o perfil da segurança dos profissionais de saúde. O que é que isto quer exatamente dizer na prática? O que vai fazer?

Em primeiro lugar, há hospitais do SNS e agrupamentos de centros de saúde que têm já projetos de combate à violência contra os profissionais de saúde, como já foi, aliás, referido. Aquilo que o Ministério da Saúde determinou já foi que o secretário de Estado que acompanha este tema, juntamente com outras entidades que entendesse pertinentes, possa fazer uma análise da tendência de evolução destes números. Depois, a avaliação dos pilotos que existem, e a avaliação, ainda, das condições físicas de funcionamento, em termos de segurança, dos profissionais, e, depois, a apresentação de uma estratégia para combater estas situações. Campanhas de informação, e, também, formação aos profissionais de saúde sobre como lidar com estas situações. Apoiando o sofrimento emocional e psicológico destes profissionais e eventuais medidas de reação.