Em fevereiro de 2017, Michel Temer mudou-se do Palácio da Alvorada, residência oficial de todos os presidentes nos últimos 60 anos, para o Palácio do Jaburu, onde havia vivido, de 2011 a 2016, na qualidade de vice-presidente de Dilma Rousseff. O mais espantoso, no entanto, foi a justificação para a mudança. "Eu não conseguia dormir lá desde a primeira noite. A energia não era boa. A [então primeira-dama] Marcela sentiu a mesma coisa (...) Chegámos a pensar: será que tem fantasma?"

Quase três anos depois, o atual inquilino do Alvorada, Jair Bolsonaro, revelou ter armas espalhadas pelos intermináveis salões do palácio, entre as quais uma sobre a cama, ao alcance da mão, para o caso de ser atacado durante o sono. E contratou um provador de comida para testar todas as refeições servidas no local. Ao contrário de Temer, ainda não falou em fantasmas - no sentido literal - mas vive atormentado por eles - no sentido figurado.