Depois da tomada de posse de Jair Bolsonaro no primeiro dia de 2019 já ter gerado um punhado de frases de efeito - "hoje é o dia em que o Brasil se começa a libertar do socialismo e do politicamente correto" ou "a nossa bandeira nunca será vermelha" -, as posses dos 22 ministros do novo presidente do Brasil também foram produtivas em sound bites. "Deus", omnipresente no discurso do novo executivo, fez parte de quase todos as comunicações, assim como "pátria", "família" e outros temas caros à extrema-direita. O "marxismo cultural" e o "pensamento gramsciano" também estiveram presentes mas, claro, como modelo de ensino a combater, segundo o novo titular da educação. E ouviram-se ave-marias em tupi, língua indígena, e referências a músicos, como Raul Seixas ou Renato Russo, na alocução do ministro das Relações Exteriores. O momento alto, porém, pertenceu a Damares Alves, a nova ministra dos Direitos Humanos, que determinou a cor da roupa das crianças brasileiras nesta nova era.

"Começou uma nova era no Brasil, menino veste azul, menina veste rosa."

Damares Alves, ministra dos Direitos Humanos, aos pulos de alegria, a gravar vídeo posterior à posse.

"O Estado é laico mas esta ministra é terrivelmente cristã."

Damares Alves, de novo, durante o discurso.

"Vocês vão todos aprender libras [língua brasileira de sinais para surdos e tema caro à primeira-dama Michelle Bolsonaro] em seis meses, é uma ordem."

Damares Alves, mais uma vez, dirigindo-se aos funcionários do ministério.

"Nós não vamos tirar dinheiro da ministra dos Direitos Humanos, coitadinha, o orçamento dela é de menos de um bilião de reais [cerca de 220 milhões de euros] mas a quem estiver com muito recurso, com o boi na sombra, vamos buscar."

Paulo Guedes, ministro da Economia.

"Essa tresloucada onda globalista, tomando boleia no pensamento gramsciano, que, num irresponsável pragmatismo sofístico, passou a destruir um a um os valores culturais em que segmentamos nossas instituições mais caras, a família, a igreja, a escola, o Estado, a pátria, será combatida, assim como combateremos o marxismo cultural, hoje presente em instituições de educação básica e superior."

Ricardo Vélez, ministro da Educação.

"É preciso ler menos o The New York Times e ler mais José de Alencar, é preciso escutar menos a CNN e mais Raul Seixas."

Ernesto Araújo, ministro das Relações Exteriores, enfatizando que vai lembrar-se da pátria na sua gestão.

"Anauê Jaci."

Ernesto Araújo, concluindo com um ave-maria na língua indígena tupi o seu discurso.

"O sistema de inteligência foi recuperado pelo ministro Etchegoyen [ministro cessante de Michel Temer] mas foi destruído antes pela presidente Dilma, que não acreditava em inteligência."

General Augusto Heleno, ministro do Gabinete de Segurança Institucional, arrancando risinhos da plateia.

"Será colocado um ponto final no desnecessário e injustificável estado de pobreza e atraso da nossa nação."

Gustavo Bebianno, ministro da Secretaria-Geral, em promessa ambiciosa, logo após prestar continência a Bolsonaro (e ele não é militar).

"Vai haver uma despetização da pasta."

Onyx Lorenzoni, ministro da Casa Civil investigado por corrupção, referindo-se, com neologismo aludindo ao PT, às exonerações que vai fazer.

"O Brasil não será porto seguro para criminosos."

Sérgio Moro, ministro da Justiça.

"O presidente Bolsonaro é um escolhido não apenas da população brasileira mas um escolhido de Deus, caso contrário não teria escapado do atentado."

Tarcísio Gomes de Freitas, ministro da Infraestrutura.