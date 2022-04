Conflito na Ucrânia ameaça tocar a Indonésia

Mais de um mês de guerra na Ucrânia e não há quaisquer sinais de fumo branco. Pelo contrário, agudiza-se a situação no terreno, com o sofrimento de milhões de inocentes ucranianos, e agrava-se a tensão internacional. A relação Rússia-Estados Unidos-Europa vive os seus piores dias. Também do Canadá chega agora a voz do primeiro-ministro, Justin Trudeau, que defende a exclusão da Rússia da próxima reunião dos G20, por entender que o país que lançou uma invasão à Ucrânia não pode ser considerado como um "parceiro construtivo".

"Acho que não podemos sentar-nos com a Rússia numa mesa", atirou Trudeau e avançou que já discutiu este assunto com o Presidente indonésio, que preside este ano ao G20, grupo que reúne as maiores economias do mundo. Para Trudeau, "não faz sentido ter uma discussão sobre crescimento económico global se a nação responsável por grande parte da agitação está na mesma mesa". E foi mais longe: "é lógico que Vladimir Putin não esteja presente este ano. Uma expulsão a longo prazo terá de ser discutida", sustentou ainda Trudeau.Joe Biden, Presidente dos Estados Unidos, também já tinha pedido a exclusão da Rússia do G20. A Indonésia, que preside ao G20 , manifestou que irá permanecer "imparcial", enquanto a China veio defender que Vladimir Putin deve ter o seu lugar na cimeira agendada para em novembro, na Indonésia.

A Rússia foi suspensa indefinidamente do grupo dos oito países mais industrializados do mundo (G8 - que voltou agora a ser G7) em 2014, após a anexação da península ucraniana da Crimeia. Agora, Moscovo referiu que a sua eventual expulsão do G20 devido à "operação militar especial" na Ucrânia "não será mortal", embora tenha sublinhado a importância da cooperação nesse formato e tenha confirmado a sua presença no encontro. Putin considera que continua a ter direito a tudo e todos, mesmo perante a invasão que desencadeou e que o mundo conhece e condena.

Depois do primeiro-ministro do Canadá alertar para este assunto e de Pequim ter vindo a terreiro defender Moscovo, foi a vez de Bruxelas fazer-se ouvir. A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, acaba de avisar a China para não apoiar o regime russo. Pediu ao Império do Meio para "não interferir" nas sanções da UE à Rússia nem apoiar militarmente o regime russo na guerra na Ucrânia.

Mais de 40 países já adotaram sanções pesadas contra o regime de Putin. Von der Leyen não usou rodeios para declarar: "Deixámos muito claro que a China deveria, senão apoiar, pelo menos não interferir com as nossas sanções". Mais: "Discutimos isso [na última reunião do Conselho de Segurança da NATO] e também o facto de que nenhum cidadão europeu compreenderia qualquer apoio à Rússia para fazer a guerra e, além do mais, isso levaria a um grande prejuízo para a reputação da China aqui na Europa".

Para von der Leyen, "a China, como membro permanente do Conselho de Segurança das Nações Unidas, tem uma responsabilidade muito especial" em acabar com as hostilidades, dada a proximidade com a Rússia. Tem mesmo! É bom que não se esqueça de que o seu papel de potência mundial não contempla apenas direitos, também deveres. E manter a paz mundial, até para favorecer o comércio internacional que tanto tem feito florescer a economia do Dragão, é um dos deveres mundiais para benefício de todos.