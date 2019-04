As notícias na imprensa, o esforço de mobilização, o dinheiro envolvido e algumas acções modelares têm tornado especial a ajuda a Moçambique, na sequência da calamidade provocada pelo ciclone Idai, em Março passado. O que nos diz tudo isto sobre o estado do mundo? Ainda é cedo para fazer o balanço, mas para já diz-nos que o mundo é aquilo que as pessoas quiserem fazer dele, e que ainda há muita gente que o quer tornar melhor. Vejamos.