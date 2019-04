"É uma solução casuística. Deveria ser estudada no âmbito mais vasto das carreiras especiais [diplomatas e militares, por exemplo], como uma solução de fundo. Mas vamos avaliar a proposta para depois tomarmos uma decisão final."

Com esta frase, dita ao DN, Nuno Magalhães, líder parlamentar do CDS, deixa em aberto a posição do seu partido face à proposta do PS que acaba com o teto salarial imposto aos magistrados judiciais em 1990 - e que determina que nenhum juiz pode ter um vencimento superior ao do primeiro-ministro.