A história de Besta é vagamente inspirada no caso verídico de Edward Paisnel, um agressor sexual em série que durante toda a década de 1960 assombrou a população da ilha de Jersey, no canal da Mancha. Contudo, e aparte o valor de tal referência, não se espere daqui um filme ao estilo de uma investigação policial, com um mecanismo narrativo a preceito. Em nenhum momento esta intoxicante primeira longa-metragem do britânico Michael Pearce estabelece como ângulo restrito a figura de um criminoso. Afinal, não é isso que interessa particularmente. A "besta" do título é menos uma personagem identificada do que uma pista para a nossa leitura da atmosfera malsã que se vai criar a partir da conjuntura de um romance.

Assim, a verdadeira protagonista do filme é uma jovem mulher, Moll (Jessie Buckley), sufocada no seu dia-a-dia pela mãe passivo-agressiva e controladora (uma impecável Geraldine James), mas também pela experiência pouco saudável naquela pequena comunidade. E se à primeira vista o que se deduz da personagem é a antítese da indisciplina, com uma amostra do perfil de alguém tímido e amedrontado, que na sua própria festa de aniversário surge como uma mera figurante no jardim, o que vamos perceber mais à frente é que há, de facto, qualquer coisa obscura reprimida dentro dela.