Sir Arthur Conan Doyle não sabe, mas Sherlock Holmes acaba de ganhar uma irmã. Chama-se Enola, e está em cartaz na Netflix num filme com este nome, Enola Holmes. Ela seria a irmã caçula do famoso detetive e do seu irmão mais velho, Mycroft. Parece que, após a morte do pai deles, Sherlock e Mycroft saíram para o mundo e para a glória, abandonando mãe e irmã. E de tal forma que, em todo o cânone de Holmes - como se definem os 56 contos e quatro romances de Conan Doyle sobre Sherlock -, não há uma única referência a elas. Donde só podemos concluir que Sherlock e Mycroft eram dois egoístas, monstruosamente insensíveis, capazes de deixar ao desamparo uma pobre viúva e uma infeliz e indefesa orfãzinha, mesmo sendo sangue do seu sangue. Tsk, tsk.

Vamos com calma. A ideia de criar uma Enola Holmes só foi possível porque, em 2000, os personagens de Conan Doyle, morto em 1930, caíram em domínio público. Significa que, a partir daí, pode tomar-se qualquer liberdade com Holmes, desde não apenas filmar as suas histórias sem pedir autorização como submetê-lo e à sua saga aos mais disparatados acréscimos ou supressões. E o cinema não nos tem poupado disso. Nos últimos anos, o vitoriano Holmes já foi trazido ao século XXI sem mais aquela, descoberto vivo e com mais de 90 anos em 1946 e até descongelado de uma criogenia a que teria sido submetido décadas atrás e ressuscitado no futuro. Tudo, claro, com o propósito de "atualizá-lo" - como se Sherlock precisasse disso e o seu universo pudesse dispensar as lupas, os cabriolés e os cães suspeitos por não latir.