Não é costume explicar estas coisas, mas o tema merece: esta reportagem nasceu de uma constelação de impulsos. Por exemplo da entrevista que fiz há mais de vinte anos a um amigo de Jorge de Sena, Filipe Palet, a inspiração da personagem Puigmal, o ocultista e separatista catalão de Sinais de Fogo (Palet era de origem catalã e o pai espírita). Então com 79 anos, narrou-me num café da Avenida de Berna as suas memórias do escritor e da juventude. A dada altura, levantou o olhar em prece: "Não sei se isso é normal, mas lembro-me de andar na rua com ansiedade a ver as raparigas à janela, nos passeios, à procura do amor."

Soube então que a nostalgia do desejo de amar podia permanecer intacta e comover assim, ainda, um homem daquela idade. Estava a entrevistá-lo para uma biografia do escritor, mas hesitei naquele momento em mudar a agulha e pedir-lhe que me dissesse dali, daquele lugar, o que via, o que se vê, se tudo é já distância e memória ou resta a vontade de que haja ainda tempo, se o corpo ainda se acende, se se sonha uma nova paixão. Ou se, como no poema de Sena Frígido vento, é de "saudades de ser jovem" que se trata - "quando como ele / passava gélido / queimando as faces / crestando as mãos / deixando em corpos / algo de mim / sem que ficasse / nem lá nem cá / menos de mim".