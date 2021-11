Os unicórnios não se decretam

"Portugal é um bom país para viver e para investir". Foi com este slogan que, no palco principal da Web Summit, o ministro de Estado, da Economia e Transição Digital, Pedro Siza Vieira, se dirigiu aos cerca de 42 mil visitantes, que chegam de todo o mundo até quinta-feira. O país tem condições únicas para ser um berço de desenvolvimento de inovadores e de fazedores de empresas. Mas não pode ser apenas o vaso onde se deixa a semente, tem de ser também a vasta e profunda terra para onde a semente, na fase de crescimento e desenvolvimento, é transplantada para poder crescer grande e saudável, criando raízes e contagiando o ecossistema que a rodeia.

Para ser mais do que o pequeno vaso que acolhe a semente, o país não pode oferecer apenas sol, praia e surf. Uma fiscalidade mais competitiva, capacidade de reter talentos, menos burocracia, uma máquina administrativa mais ágil e uma justiça melhor e célere são como que fertilizantes para essa mesma semente. Sem isso, partem para outras terras mais adubadas.

Carlos Moedas, que também pisou o palco central da grande cimeira tecnológica, prometeu fundar uma Fábrica de Unicórnios de Lisboa no próximo ano e apelou às tecnológicas presentes na Web Summit que "venham e fiquem" na capital portuguesa.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Problema: a política até pode e deve ajudar a criar o contexto, mas é o mercado que dita as regras e só os grandes inovadores e investidores podem transformar startups em verdadeiros unicórnios. E é nos inovadores que é preciso pensar em primeiro lugar, ao nível da formação e da retenção e proporcionando condições para residir, trabalhar e pagar impostos em Portugal.

A tal fábrica "será lugar onde iremos ensinar os detalhes e o processo para que os jovens possam transformar as suas ideias em grandes negócios, criar empregos e mudar o mundo e ter propósito, é isso que a Fábrica de Unicórnios será", reforçou Carlos Moedas. E deixou uma mensagem para os participantes da Web Summit: "O que quer que façam na vida, qualquer que seja o seu projeto, sonhem alto, vão fundo aos detalhes." Porque "é isso que pode mudar o mundo, e se fizerem isso posso dizer-vos apenas uma coisa: Lisboa é o lugar certo para o fazer".

Será que já é ou ainda é um sonho? Unicórnios do futuro, como a DefinedCrowd (a Forbes aponta-a como uma das 50 empresas mais promissoras na área da IA), não ficaram em Portugal. Criada pela talentosa portuguesa Daniela Braga (que está em Lisboa nesta semana), instalou-se em Seattle, nos Estados Unidos da América. Trata-se de uma empresa de análise de dados com recurso a inteligência artificial com sede americana e escritórios em Tóquio, no Japão, Lisboa e Porto. A pensar nestas e noutras empresas, como os quatro unicórnios criados por portugueses que são a Farfetch (sede em Londres), a Outsystems (sede no Luxemburgo), a Talkdesk (sede em São Francisco) e a Feedzai (sede em Coimbra), é preciso fazer mais para passar do sonho à realidade.