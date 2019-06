Excesso de velocidade, álcool e condução perigosa - como o uso de telemóvel ao volante. Estas foram as contraordenações graves que 2589 condutores cometeram em 2018 e aos quais foi dada a hipótese de frequentarem uma ação de formação para não entregarem a carta de condução. Menos de metade optou por uma destas hipóteses, mas 1342 condutores não fizeram uma coisa nem outra. A Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária (ANSR) não tem explicações para este número de condutores, que, na maioria dos casos, está em incumprimento, embora alguns também possam estar a aguardar que seja marcada a data da formação.



Conforme o DN apurou, serão apenas 44 os condutores que cometeram infrações graves em 2018 e que estão à espera de que seja marcada a ação de formação, a cargo da Prevenção Rodoviária Portuguesa (PRP), que forneceu os dados referentes ao ano passado.



Também o número de ações de formação tem vindo a descer, sem que a PRP ou a ANSR consigam explicar o motivo. Se em 2013 eram 11 095 os inscritos em ações de formação, este número caiu para os 1605 em 2016 e em 2017 apenas 341 pessoas optaram pela inscrição no curso que lhes dá a hipótese de não perder a carta temporariamente.



No ano passado, só 1027 condutores escolheram frequentar a ação de formação. Uma quebra que Anabela Almeida, coordenadora da PRP, confessa ter dificuldade em entender. "Os autos de contraordenações graves são na ordem dos 200 mil por ano [de acordo com o Relatório Anual de Segurança Interna, no período de 2017-2018 foram 206 759], e termos apenas pouco mais de mil inscritos parece-me muito pouco, se compararmos com outros anos. Claro que esta é uma decisão administrativa - da ANSR - e há condutores que impugnam a decisão e o processo segue para os tribunais, o que leva algum tempo... mas nada explica esta diminuição tão acentuada."



A ANSR não avança qualquer explicação, apenas ressalva que "a frequência da ação de formação, como alternativa à inibição de conduzir, é facultativa, cabendo aos infratores suportar os custos inerentes a tal frequência, questão que também pode pesar na opção tomada", lê-se na resposta enviada ao DN, em que é descrito que, "tendo como base as decisões condenatórias proferidas em 2018, 30 por cento dos infratores frequentaram a ação de formação (788), 16 por cento entregaram o título de condução para cumprimento da inibição (415) e 54 por cento (1386) estão a aguardar a frequência da ação de formação ou já estão em incumprimento".



Compete à ANSR participar ao Ministério Público os condutores que ao não terem frequentado o curso ou entregado a carta estão a cometer um crime de desobediência. Apesar da insistência do DN, a Segurança Rodoviária não conseguiu dizer quantos estariam em incumprimento - a conduzir, com título de condução, mesmo existindo uma ordem para que este seja suspenso.



Por isso, fizemos as contas: de um universo de 1386 condutores aos quais a Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária desconhece a situação atual - e, tendo em conta os 44 que estão a aguardar que seja agendada a formação (dados da PRP), existem 1342 condutores que poderão estar a aproveitar esta ausência de cruzamento de dados e de informação.



No ano passado, as autoridades detetaram 9529 pessoas a conduzir sem carta de condução - mais 224 condutores do que no ano anterior, segundo o Relatório Anual de Segurança Interna (RASI).

Perda de tempo e castigo