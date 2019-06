Não é a primeira vez nem será a última que Sadiq Khan, o autarca da capital britânica, critica Donald Trump. Desta vez escreveu um artigo de opinião no Observer , no qual, além de lamentar a visita de Estado, sugere que a primeira-ministra Theresa May deve publicamente rejeitar o que o presidente norte-americano representa, "um dos exemplos mais notórios de uma crescente ameaça global".

"Nos próximos anos, suspeito de que esta será uma visita de Estado que recordaremos com profundo pesar e reconheceremos que estivemos do lado errado da história. É demasiado tarde para acabar com o tratamento com honrarias, mas não é demasiado tarde para a primeira-ministra fazer o que está certo. Theresa May deveria pronunciar-se a favor de uma enérgica rejeição - não dos EUA como país ou do cargo da presidência - mas de Trump e da agenda de extrema-direita que encarna. Deveria dizer que os cidadãos do Reino Unido e dos EUA concordam em muitas coisas, mas que as opiniões de Trump são incompatíveis com os valores britânicos", escreveu Khan.