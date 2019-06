"Cerrar fileiras para as legislativas." É com este propósito que os deputados do CDS - grupo no qual se inclui a líder do partido, Assunção Cristas - convocaram para hoje e amanhã no Porto as suas últimas últimas jornadas parlamentares da legislatura.

Saúde será o tema principal - mas já com os olhos postos nas próximas legislativas. Será anunciada uma medida neste setor - que os centristas não revelam ao DN - que constará no programa eleitoral que o partido levará a votos nas próximas legislativas. Aliás, falando ao DN, Nuno Magalhães admite: "A agenda parlamentar do CDS até ao final da legislatura será muito marcada pelos temas e pelas propostas que o CDS está a preparar para o programa eleitoral."