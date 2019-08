"Sinto intensamente a presença do meu filho, quase tem cheiro"

A economista Helena Sacadura Cabral já é mais autora de livros do que qualquer outra coisa, afinal publicou recentemente Tempo de Esperança (Editora Clube do Autor) e com ele perfaz 30 volumes publicados desde que pensou mudar de vida. Ainda foi no milénio anterior, quando o emprego no Banco de Portugal já não a satisfazia. Ela, que foi a primeira mulher a entrar na instituição, viu na escrita um futuro que já leva perto de três décadas e, é impossível esconder, ser também mãe de dois líderes políticos que optaram por espaços políticos extremados.

Tudo isso esteve sobre a mesa enquanto conversava sobre o que é ser Helena Sacadura Cabral em 2019, com regressões e evoluções em redor de temas que a intrigam, irritam ou com que, simplesmente, convive. É o caso da banda sonora que utiliza para escrever: "Quando preciso de energia, ouço António Variações; quando quero ficar serena, é António Zambujo. É com eles que me entendo."