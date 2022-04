Após três maiorias consecutivas de dois terços no Parlamento húngaro, o primeiro-ministro Viktor Orbán enfrenta nas legislativas de hoje o seu maior desafio de sempre. Seis partidos da oposição, da direita aos ecologistas, uniram-se em torno da candidatura do presidente da câmara independente, de tendência também conservadora, Péter Márki-Zay. E transformaram estas eleições num plebiscito a Orbán, que está há 12 anos no poder.

O Fidesz do primeiro-ministro continua a ser o favorito nas sondagens, mas a coligação Unidos pela Hungria chegou a estar a apenas dois pontos percentuais de distância em meados de março. "Todas a opções estão sobre a mesa", disse à AFP o analista do instituto independente Political Capital, Bulcsu Hunyadi, considerando crucial a "mobilização final" para convencer os cerca de 500 mil indecisos.