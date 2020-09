'Charlie Hebdo' republica caricaturas de Maomé antes do julgamento do atentado

Homenagem do artista Christian Guemy, conhecido como C215, às vítimas do atentado no 'Charlie Hebdo'.

Na véspera do início do julgamento, o tom foi dado pelo próprio Charlie Hebdo, ao republicar na capa as controversas caricaturas de Maomé, mas também pelo editorial do diretor, Riss: "Nunca iremos curvar-nos. Nunca desistiremos."