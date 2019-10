Psicólogos recebem cada vez mais crianças com ansiedade provocada pelo clima

Quem sofre de ecoansiedade sente-se profundamente afetado pelo medo e pela frustração: sente que é demasiado tarde para salvar o planeta; sofre porque pensa que não está a fazer o suficiente para travar os efeitos das alterações climáticas; teme o fim do mundo. À medida que aumentam as manchetes sobre as mudanças climáticas, crescem os casos da chamada ecoansiedade entre crianças e adolescentes. Um fenómeno que levou os psicólogos britânicos a emitir um alerta, que é reforçado ao DN pelos especialistas do nosso país, onde também já foram identificados casos de ansiedade provocada pela preocupação com o ambiente.

Não é um diagnóstico clínico, nem pode ser considerado um transtorno mental, mas é uma preocupação que não deve ser desvalorizada pelos adultos. Quem o diz é Caroline Hickman, professora na Universidade de Bath (Reino Unido) e membro da Climate Psychology Alliance (CPA): "Não há dúvida de que elas [as crianças] estão a ser afetadas emocionalmente. Este medo real das crianças precisa de ser levado a sério pelos adultos."