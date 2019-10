O DN entrevistou cinco candidatos que renovam as listas de deputados. Alma Rivera é a última desta série. Há quatro anos ficou às portas do Parlamento: era número seis por Lisboa, a CDU elegeu cinco deputados. Agora, a jurista, 27 anos, membro do Comité Central do PCP, salta para número dois, logo atrás de Jerónimo de Sousa.