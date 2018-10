É preciso aumentar a base de recrutamento no ensino superior, diz o PSD, e apresentou ontem um conjunto de medidas para levar mais jovens portugueses e estrangeiros a ingressar nas universidades e politécnicos. Maria da Graça Carvalho, coordenadora do PSD para este setor no Conselho Estratégico Nacional (CEN), garante que é preciso maior equidade, distribuição geográfica e diversidade nos alunos que ingressam neste grau de ensino.

Maria da Graça Carvalho lembra ao DN que a maioria dos estudantes que não prosseguem os estudos após o secundário são os da via profissional, quando 80% dos inscritos no ensino superior são provenientes das áreas Científica e Humanística. "Só um em cada cinco alunos do ensino profissional continua para o superior. Temos de atuar aqui", garante a antiga ministra da Ciência e Tecnologia dos governos de Durão Barroso e de Santana Lopes.

E por isso defende ser preciso "incentivar a mobilidade no ensino superior", através de currículos mais flexíveis que permitam transitar com facilidade das licenciaturas dos politécnicos para os mestrados e para as universidades. Diz ainda que as instituições "têm de ser responsabilizadas" para que essa mobilidade se faça com sucesso e qualidade. O que pode passar, admite, pela criação de módulos que facilitem a transição entre os diversos percursos.

O PSD quer, assim, colocar "progressivamente" na mão das universidades e politécnicos os critérios de seriação dos alunos, mas com a garantia de que haverá uma população estudantil mais diversa, sobretudo a nível socioeconómico. "Os dados disponíveis mostram que há determinadas instituições de ensino superior cujo número de bolseiros de ação social é muito baixo. Isto faz que não haja mobilidade social", frisa a coordenadora do CEN para o ensino superior.

Os estudantes internacionais também estão no alvo do PSD. O partido considera importante "aumentar a atratividade das instituições de ensino superior para estes alunos" e "criar condições de acesso para estudantes estrangeiros, em especial os oriundos dos Países de Língua Portuguesa".

Erasmus+Interior

No documento produzido pelo Conselho Estratégico Nacional é também defendido "um reforço dos incentivos sociais para os estudantes que escolham as instituições situadas em regiões com menor densidade populacional". Neste sentido, é proposto o lançamento do programa Erasmus+Interior, "fomentando a mobilidade de estudantes do litoral para o interior" e o reforço do Programa+Superior.

"Não somos adeptos de diminuir as vagas em Lisboa e no Porto, porque não se traduziu num aumento do número de alunos no interior", afirma Maria da Graça Carvalho, numa alusão à medida tomada pelo atual governo e contestada pelas instituições de ensino superior das duas cidades. "Somos sim adeptos de reforçar as instituições do interior, através da melhoria da qualidade, de parcerias nacionais e sociais e, sobretudo, através de mais apoio aos alunos deslocados."

As dificuldades de alojamento dos estudantes também não são esquecidas. O PSD propõe a cobertura nacional de residências estudantis, através da reabilitação de edifícios públicos degradados, da construção de novas residências, recorrendo ao cofinanciamento dos fundos regionais e da contratualização com a sociedade civil.

"Naturalmente que o país está a perder quando tem jovens com capacidades que não podem estudar apenas por constrangimentos de ordem financeira. Temos um plano de construção, ou pelo menos de oferta, de residências universitárias que possam atenuar fortemente essa descriminação de os alunos terem acesso aos cursos que querem", disse ontem Rui Rio na apresentação das propostas.

E é necessário igualmente, segundo os sociais-democratas, promover uma melhor articulação entre a oferta de ensino superior e a especialização regional ou as necessidades do seu tecido económico e social.

O PSD diz que com estas propostas o modelo de acesso ao ensino superior será mais adequado às exigências "de uma sociedade mais inclusiva e justa, contemplando as necessidades de todos, mas também mais livre e democrática, no respeito pelos percursos individuais, e, assim, capaz de enfrentar os desafios da globalização e da afirmação no plano internacional".



Este primeiro documento sobre o ensino superior, mais virado para os estudantes, será complementado com um segundo mais vocacionado para o sistema, entre outras coisas, para o financiamento e autonomia. A segunda leva de propostas deverá ser tornada pública no início do próximo ano.