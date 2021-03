Um ano de um novo (a)normal

Portugal assinala hoje um ano de pandemia. Quando surgiu o primeiro caso de covid-19 no país caíram por terra as convicções de que "o vírus chinês" não chegaria a terras lusitanas. Essas conceções ruíram, e com elas a economia, a sociedade - onde se inclui a saúde e a educação - e a política, tal como as conhecíamos até março do ano passado. Encetou-se então uma nova era. As posições políticas extremaram-se, os populismos engordaram e o centrão uniu-se em autodefesa.

Foi um autêntico tsunami que nos abalroou. Ventos e vagas de proporções gigantescas provocaram fortes danos e deixaram rasto. São esses efeitos que hoje avaliamos nesta edição - que é publicada no seguimento de uma emissão especial online, emitida ontem e que envolveu o Diário de Notícias, o Dinheiro Vivo, o Jornal de Notícias, O Jogo e a TSF. Mas não refletimos apenas sobre o passado. Procuramos olhar o futuro, na esperança de encontrar ventos de mudança.

Na política, por exemplo, antecipam-se fortes mudanças no centro-direita, como por exemplo alterações profundas no PSD - no seguimento do resultado das eleições autárquicas e quando, daqui a um ano, se discutir a liderança do partido, com um possível regresso de Pedro Passos Coelho. Uma antevisão partilhada pelos analistas convidados para o debate do DN: o advogado, ex-governante e atual comentador Luís Marques Mendes e o politólogo António Costa Pinto.

Na economia, o desafio é apoiar e investir, apontam João Duque e António Saraiva. Na saúde e na educação, o desejo de não deixar ninguém para trás parece difícil de alcançar. No desporto há muito talento e oportunidades que se perderam no último ano, mas a confiança - e a fé de Fernando Santos, entrevistado para esta ocasião - em vencer mantém-se.

Neste momento da história em que não podemos dar nada por adquirido, é precisamente a hora certa para pôr tudo em causa, para não ter medo de agitar as águas e traçar um novo rumo.