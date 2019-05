Escolas com falta de material para o arranque das provas de aferição

A época oficial de provas e exames na educação arranca nesta quinta-feira, com o início das provas de aferição - que não contam para a nota - de Expressões Artísticas e de Expressões Físico-Motoras do 2.º ano. Mas se milhares alunos estarão já prontos para serem avaliados em educação física e artes, muitas escolas passam ainda por dificuldades para ter todo o material exigido para a realização das provas. Patins, capacetes, bancos suecos, espaldares, este é algum do equipamento desportivo pedido pelo Instituto de Avaliação Educativa (IAVE) que está a gerar dores de cabeça aos diretores, que muitas vezes nem ginásios têm. "Isto só vem pôr a nu a falta de material que afeta muitas escolas", dizem.

Para as provas de Expressões Físico-Motoras do 2.º ano, que começam na quinta-feira e vão prolongar-se durante a próxima semana, até dia 10, o IAVE apresentou uma lista com 14 itens, que vai dos plintos de ginástica até aos planos inclinados de espuma, passando por raquetas de praia, bancos suecos, quatro colchões de ginástica e espaldares. Material que, neste último caso, pode ser substituído por uma barra fixa a uma altura que permita que os alunos se suspendam sem tocar com os pés no chão, numa espécie de admissão de que muitas escolas podem não ter todo o equipamento necessário. Para as provas do 5.º ano, que arrancam pouco mais de uma semana depois, a 20 de maio, a lista é ainda maior e abrange 17 itens, em que se incluem cinco pares de patins de quatro rodas ou patins em linha e cinco capacetes. O problema, apontam diretores e professores de Educação Física, é que os alunos não praticam patinagem na escola.