Vestido com a túnica cinzenta popularizada pelo pai fundador Mao Tsé-tung, o presidente chinês, Xi Jinping, assinalou ontem o 100.º aniversário do Partido Comunista Chinês (PCC). Num discurso de uma hora na praça Tiananmen, o secretário-geral lembrou as conquistas do passado, elogiou os sucessos do presente que permitiram retirar "milhões da pobreza" e estabeleceu metas para o futuro, entre as quais a "missão histórica" da reunificação com Taiwan. E deixou um aviso para fora: "Nunca vamos permitir que qualquer força estrangeira faça bullying, nos oprima ou subjugue".

Cem anos após a fundação, em julho de 1921, e no poder desde a revolução de 1949, o PCC tem atualmente cerca de 95 milhões de militantes (mais 3,2 milhões desde janeiro de 2020) e é o segundo maior partido do mundo - tem metade dos membros do Partido do Povo Indiano, o BJP do primeiro-ministro Narendra Modi. Segundo Xi Jinping, sem o PCC "não haveria uma nova China", reiterando também que "o sucesso da China depende do PCC".