Brexit e fortunas do Brasil levam Itaú a reabrir subsidiária em Portugal

Lisboa foi a porta de entrada do Itaú na Europa, em 1994. Em 2010, com a abertura da sede europeia em Londres, o banco brasileiro diminuiu as operações em Portugal. Mas agora que o brexit é uma realidade sem retorno, a instituição financeira volta a abrir uma subsidiária no país, o Itaú BBA Europe, que começa a operar a partir de amanhã.

"O Itaú, maior banco privado da América Latina, decidiu abrir uma subsidiária em Portugal com o objetivo de servir de forma mais próxima os seus clientes no país e assegurar que, na sequência do brexit, poderá continuar a servir da mesma forma os clientes na União Europeia", avança ao Dinheiro Vivo Thomas Campion, o presidente executivo da nova instituição, que era até agora o responsável pela banca de investimento do Itaú em Londres, com responsabilidades sobre vários países europeus.

O gestor esclarece que "o Itaú BBA Europe será uma subsidiária integral do Itaú BBA International plc, baseado em Londres, que continua como holding do grupo para as atividades desenvolvidas no hemisfério norte".

Thomas Campion adianta que "o novo banco em Portugal iniciará a sua operação no dia 3 de fevereiro e conta com uma equipa local de cerca de 80 pessoas". A instituição financeira transferiu colaboradores de outras localizações na Europa, nomeadamente da capital britânica, para Lisboa.

No rasto dos brasileiros ricos

O reforço das operações na capital portuguesa começou a ser equacionado pelo Itaú depois do referendo que decidiu a saída do Reino Unido da UE. Portugal será a alternativa a Londres, caso os bancos sediados na City deixem de poder operar em outros países da União depois do período de transição que termina no final deste ano.

Mas para além do brexit houve outra razão que levou o Itaú a olhar para Portugal com novos olhos: as fortunas brasileiras que começaram a chegar ao país. O private banking será uma das áreas a que se dedicarão a nova subsidiária, confirma Thomas Campion.

"Além do negócio de Corporate & Investment Banking, o banco em Portugal pretende também criar uma linha de consultoria para investimento dirigida a clientes private, tendo em consideração o aumento do número de brasileiros que fixaram residência em Portugal."

Esta possibilidade tinha sido avançada em outubro por Luiz Severiano Ribeiro, chefe global de private banking do Itaú, em declarações ao Negócios e ao Expresso. O responsável confirmava a notícia dada pela agência Bloomberg de que os bancos Itaú e Bradesco estariam a estudar a abertura de escritórios de gestão de fortunas em Portugal, atraídos pelo cada vez maior número de brasileiros ricos em território português.

E as estatísticas parecem confirmá-lo. De acordo com dados provisórios do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras cedidos ao jornal Público, há 151 mil brasileiros a residir no nosso país, o maior número de sempre. As autorizações de residência atribuídas a cidadãos do Brasil terão disparado 43% em dois anos.

Para muitos brasileiros abastados, Portugal apresenta-se agora como uma alternativa a cidades como Miami e Londres. Os brasileiros estão entre os estrangeiros que mais imóveis têm comprado em Portugal nos últimos anos, a par de franceses e britânicos.

