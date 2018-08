Nós não estamos no controlo. Não é só daquilo que nos rodeia, é também das nossas próprias emoções. Pelo menos é isso que pretende demonstrar um projeto do MIT (Massachusetts Institute of Technology, de Boston), com um gadget que promete dar muito que falar.

Num esforço para explorar a forma como a tecnologia nos pode influenciar de forma invisível, Xin Liu, artista e engenheira de origem chinesa do MIT Media Lab, criou uma máscara de Carnaval high-tech, que envolve a face da pessoa e muda consoante a respiração do seu utilizador.

E como funciona? Chama-se Masque e é um aparelho que usa um sensor para captar a respiração, colocado por baixo do nariz. Usa depois auscultadores com tecnologia de origem militar (chamada bone conduction) colocados perto das orelhas, que captam (e enviam) vibrações de som e permitem ao utilizador ouvir a sua própria respiração. O efeito deste feedback no indivíduo revelou-se surpreendente.

De acordo com a Digital Trends, que cita estudos da tese de Xin Liu, a Masque conseguiu criar maior ansiedade e desejo sexual aos utilizadores, apesar de nenhuma mudança fisiológica registada. A pesquisa mostra o quão sensível os humanos podem ser à influência invisível da tecnologia, nesta espécie de reprogramação do nosso corpo.

"É um pouco como aquelas situações em que nos ouvimos a falar ao telefone e como reagimos de forma diferente por isso. A respiração é uma das poucas coisas que as pessoas podem facilmente mudar sozinhas", diz Xin Liu. Por isso, o aparelho pega nos padrões de respiração dos utilizadores e transmite esses sons de volta. A sua inspiração para a própria máscara, que é ainda um protótipo, veio das máscaras do Carnaval italiano - popularizadas em Veneza. Trabalhou com o designer industrial Hongxin Zhan, para desenvolver o aparelho que esconde toda a tecnologia numa estrutura ao estilo serpente e inclui um pequeno sensor de temperatura por baixo das narinas, para captar o estilo de respiração.

Num dos estudos feitos, os participantes que usaram a máscara foram divididos em dois grupos e tiveram de fazer uma pequena tarefa. Num deles, ouviam uma versão mais alta e rápida da sua própria respiração e acabaram por terminar tudo com bem maior ansiedade.

Noutro teste, 14 homens heterossexuais tinham de avaliar o grau de atração e excitação que sentiam ao verem fotos de mulheres durante 30 segundos. Os resultados indicaram que aqueles que tiveram um feedback da sua respiração mais alta e rápida reportaram maiores índices de atração pelas mulheres nas fotos.

Quanto mais rápida é a respiração mais oxigénio circula no cérebro humano para ajudar o indivíduo a lidar com situações de maior intensidade. Liu, para já, não tem intenções de comercializar o aparelho que vê mais como um projeto de pesquisa que pretende também mostrar como a tecnologia pode influenciar o nosso comportamento, incluindo o facto de existir muito bullying e maldizer nos comentários das redes sociais.

Xin Liu resume assim, desta forma quase filosófica, os resultados da sua pesquisa: "É fascinante perceber como construímos a nossa perceção de nós próprios. A imagem que temos de nós mesmos é um fluxo que está sempre a mudar, o que é bom e mau ao mesmo tempo. O bom disto é que significa que somos mais flexíveis e estamos a crescer e adaptarmo-nos constantemente ao mundo que nos rodeia. O lado mais problemático é que somos mais facilmente manipuláveis. Precisamos de aprender como ser mais sensíveis, sentir os sinais do nosso corpo e fazer decisões conscientes, em vez de vivermos presos a um fluxo [como se vê hoje com alguns dos vícios em aparelhos móveis e redes sociais]. Somos, na verdade, muito facilmente manipuláveis."