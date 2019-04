Nos próximos tempos o mercado português vai continuar a apostar abundantemente em estreias de cinema. Talvez por isso a Netflix começa também a acelerar o ritmo de estreia dos seus filmes originais. São muitos títulos e com um piscar de olho a diversos públicos, ainda que os pesos-pesados, os novos de Martin Scorsese ou de Noah Baumbach, só devam chegar mais para a temporada outono-inverno.

Do escaparate das próximas estreias dos Netflix originais destaca-se A Loja de Unicórnios, de e com Brie Larson, já neste mês. Um filme que foi estreado no Festival de Toronto de há dois anos e que esteve na gaveta talvez à espera da consagração popular da atriz-realizadora Brie Larson após o caso Captain Marvel.