No último fim de semana de setembro, Tiago Cação fez-se à estrada. Começou no quilómetro 0 da Nacional 2 e foi por esse Portugal abaixo a pedalar na sua bicicleta. De Chaves a Faro são 738 quilómetros e Tiago percorreu-os em 48 horas. Tudo com o objetivo de angariar dinheiro para a União Audiovisual, um grupo informal criado durante o confinamento para apoiar os trabalhadores deste setor. Criou uma angariação de fundos e propôs-se chegar aos 7380 euros - ou seja, dez euros por quilómetro.

"Fiquei em estado de choque com esta paralisação [do setor audiovisual devido à pandemia de covid-19] porque sabia as dificuldades que os profissionais da cultura iriam enfrentar", explica ao DN Tiago Cação, que neste momento trabalha como booker na editora de música Universal, mas que antes disso trabalhou durante muito tempo em digressões de músicos. "Quis o destino eu ter abandonado a profissão de tour manager em janeiro para passar a ter um emprego estável com um contrato de trabalho. Por esse facto senti a necessidade de ser solidário e ajudar, porque poderia estar exatamente na mesma situação. A ideia da bicicleta foi simples: juntar o meu hobby à causa."