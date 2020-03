"Quanto mais amplo for o leque de escolhas" nas presidenciais "melhor", diz Marcelo

A menos de um ano das eleições presidenciais, nenhum partido se chegou à frente para preanunciar o apoio à recandidatura de Marcelo Rebelo de Sousa. O Presidente da República tem gerido a expectativa e começam a existir algumas dúvidas se irá mesmo avançar. Até dar o "sinal verde" de que quererá mais cinco anos em Belém, todos se encolhem, mesmo o PSD, partido que estará inevitavelmente com ele.

O congresso do PSD passou ao largo do assunto e o do CDS também. Rui Rio prefere manter-se em silêncio sobre o assunto, mas faz bem?