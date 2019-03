Facto ou mito, segundo Heródoto, no ano 539 a.C. Ciro invade a Babilónia ao desviar o Eufrates e comandar as tropas ao longo do leito seco do rio. A água tem sido um elemento constante nos conflitos na região, seja como arma, seja como vítima, seja como causa. O mais recente: em setembro de 2018, os cidadãos de Baçorá, no sul do Iraque, revoltam-se contra a contaminação da água potável, que levou à hospitalização de 30 mil pessoas. Dos protestos resultam 15 mortos e dezenas de feridos.

"O Médio Oriente é um caso em que a água também tem sido utilizada como arma. É um caso extremo", diz Francisco Nunes Correia. O professor catedrático de Recursos Hídricos do Instituto Superior Técnico lembra o caso da guerra entre o Iraque e o Irão, na qual Teerão procurou atingir as fontes de água do Iraque para o debilitar. "A água é tão essencial, sobretudo em zonas áridas ou semiáridas, que se torna um alvo militar fácil e que causa problemas quase insuperáveis."