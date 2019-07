O que é o Programa de Arrendamento Acessível?

É um programa lançado pelo governo que visa promover uma maior oferta de habitação para arrendamento a custos controlados. O programa tem como principais destinatários os indivíduos ou as famílias com rendimentos médios, que nesta altura têm dificuldade em aceder ao arrendamento, tendo em conta os preços praticados no mercado. A premissa deste programa é que ambas as partes - proprietários e inquilinos - beneficiam ao aderir a esta modalidade de arrendamento. No caso dos inquilinos porque conseguem alugar uma casa a preços mais baixos, no caso dos senhorios porque terão direito a isenção no IRS (ou no IRC) sobre as rendas que cobram.