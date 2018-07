"Crescemos a ouvir: vamos para a faculdade para ter emprego melhor"

São estudantes em diferentes fases da sua carreira académica. Em comum, têm a forma como olham para o ensino superior: mais uma etapa na sua formação enquanto cidadãos e não necessariamente uma preparação direta para o mercado de trabalho. Uma necessidade a que as universidades e politécnicos tentam responder cada vez mais, criando formações genéricas e permitindo aos seus estudantes frequentar disciplinas de cursos das ciências, das humanidades ou das artes em simultâneo. Os alunos agradecem e querem ainda mais flexibilidade.

João Rodrigues, 26 anos, estudante mestrado de políticas públicas no ISCTE

Aos 26 anos, João Rodrigues está a terminar o seu segundo mestrado e soube há uma semana e meia que entrou no doutoramento. Começou a carreira académica com a licenciatura em sociologia no ISCTE, mais à procura de uma formação base do que de uma saída profissional. "A minha geração nasceu a ouvir duas coisas: vamos para a faculdade e vamos ser todos doutores, engenheiros ou advogados e vamos tirar um curso para entrar no mercado de trabalho e ter uma aceleração salarial. Penso que esse é um dos problemas que leva a minha geração, num certo momento da sua formação, a ter ficado defraudada com as expectativas que nos criaram. Essa conceção de que o ensino superior servia para arranjar melhores empregos e não para formar melhores cidadãos."

João decidiu então seguir sociologia - apesar do estigma que havia em casa - porque foi a disciplina que o "fascinou" no secundário e porque queria ter "uma formação de base e depois com isso fazer investigação científica". Assim, que entrou no ensino superior percebeu "logo que uma licenciatura não dava para fazer investigação nem para integrar o mercado de trabalho com uma ascensão salarial que justificasse começar a trabalhar aos 21 anos".

Na procura por essa especialização, João Rodrigues decidiu fazer um mestrado na Alemanha em psicologia de comunidades, depois achando que não era suficiente e porque também se envolveu na Federação Académica de Lisboa (FAL, que preside atualmente), resolveu fazer um segundo mestrado que conjugou com uma pós-graduação. A pós-graduação foi em estatística ("precisava desse conhecimento para a investigação científica") e o mestrado foi de políticas públicas. Agora acredita, não só "ser um melhor cidadão" como ter maior facilidade em entrar no mercado de trabalho, enquanto vai fazendo o doutoramento.

Cecília Faria, 17 anos, quer entrar em ciência política na Universidade Nova

© Paulo Spranger/Global Imagens

Cecília Faria está a terminar o 12.º ano no liceu Camões, em Lisboa, na área de ciências. Prepara-se para se candidatar ao curso de ciência política e relações internacionais na Universidade Nova. Um caminho muito diferente do que pensava querer quando entrou no secundário: "Pensava que ia seguir medicina, mas começámos a aprofundar a matemática, a físico-química e a biologia e percebi que não era o que queria. Depois no verão do ano passado li o livro de Luaty Beirão e quis saber mais sobre o que lhe tinha acontecido. Em conversa com o meu pai ele falou-me do curso de ciência política como uma opção para perceber melhor o mundo", conta.

Como qualquer jovem, Cecília quer "pensar em alternativas" para "a sociedade capitalista e os problemas do mundo". Espera que a formação superior a que se vai candidatar a ajude nessa tarefa. "Sinceramente não estou a pensar no mercado de trabalho, quero aprender mais."

É verdade que Cecília ainda nem começou o ensino superior, mas tem já a ideia que a licenciatura não chega. "Acho que farei o meu percurso, mas provavelmente vou fazer mestrado."

Diogo Tomás, 20 anos, finalista da licenciatura de design de comunicação na Faculdade de Belas-Artes

© Paulo Spranger/Global Imagens

A terminar a licenciatura de design de comunicação, Diogo Tomás encontrou a área por acaso. "Escolhi artes visuais no secundário porque era o que desgostava menos, depois o irmão de uma amiga estava a fazer este curso e decidi candidatar-me, mas para mudar para multimédia ao fim do primeiro ano, acabei por gostar e fiquei", resume o universitário de 20 anos.

Durante o curso elogiou o facto de poder escolher disciplinas diferentes, mas gostava que essas opções fossem mais facilitadas e que os professores não oferecessem tanta resistência à mudança. "Na teoria temos essa oportunidade de escolher áreas muitos diferentes e especializações à medida, mas na prática há professores mais resistentes, que estão há muitos anos a fazer a mesma coisa e não apostam em coisas novas."

Diogo prepara-se para acabar a licenciatura e como plano de futuro não pensa ainda no mercado de trabalho. Primeiro, quer fazer uma pós-graduação em web design (em busca da tal especialização, que pode fazer a diferença), a seguir uma experiência no estrangeiro e depois um mestrado. "Depois disto, aí sim é trabalhar a sério e em Portugal, porque quero muito ficar por cá", sublinha. A sua visão do ensino superior é de que é uma forma de "ter uma boa base", que deve ser alimentada por cada um: "Tenho que puxar por mim."