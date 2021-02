Os 513 deputados brasileiros elegem nesta segunda-feira o novo presidente da Câmara dos Deputados que, além de ser a terceira figura na linha sucessória do país, só atrás de presidente e vice-presidente, ainda é quem decide sobre o futuro dos 56 pedidos de impeachment contra Jair Bolsonaro, por ora, guardados numa gaveta. E os dois principais candidatos ao cargo são, assumidamente, a favor e contra o governo, pelo que não é absurdo dizer-se que o futuro de Bolsonaro está em jogo.

De um lado Arthur Lira, do Partido Progressista, apoiado pelo Palácio do Planalto, e representante do chamado "centrão", o punhado de partidos que está sempre a favor do governo, seja ele de esquerda, de direita ou de extrema-direita, como o atual, desde que receba em troca desse apoio cargos e fatias do orçamento de estado.