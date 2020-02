Por estes dias, Roma dedica a Antonio Canova, o grande escultor italiano de gosto clássico, uma exposição com nome certo: Canova. Eterna Beleza. No Palácio Braschi é possível ver, até março, entre tantas esculturas maravilhosas, a Dançarina de Mãos nas Ancas (1811). Com o tamanho de uma mulher, um esplendor roda sobre a sua base. Não é um nu, é muito mais sensual, o tecido diáfano feito de mármore mostra o corpo inteiro da dançarina, também em mármore de Carrara... A escultura veio da russa São Petersburgo, e para lá regressará. Nem todas as obras de arte viajam sem pecado.

A Dançarina de Mãos nas Ancas está no Hermitage desde 1815, quando foi adquirida à coleção de Josefina de Beauharnais, a ex-esposa de Napoleão que acabara de falecer e inspirou a escultura. É uma obra de arte sem cadastro, ao contrário de outras que, vamos ver, Canova já há mais de dois séculos resgatava. Obras que foram roubadas, com toda a "legalidade" que guerras, colonialismos e ocupações permitem, e foram levadas para os países invasores.