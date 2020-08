Não sei se é uma característica de outros povos, mas, aqui no Brasil, temos a mania de achar que Deus é brasileiro. Nada jamais nos autorizou a acreditar nisso, mas é uma certeza, compartilhada - pelo menos, até há pouco - por grande parte da população. Talvez tenha que ver com o Brasil não ser sujeito a tsunamis, terremotos, vulcões, ciclones, tufões, avalanches, incêndios e outros desaires que atingem tantos países. Pode ter que ver também com o facto de que, mesmo com algum desastre iminente, algo faz que tudo de repente se transforme em samba - descobre-se petróleo para até o ano 3000, o Brasil ganha uma Copa do Mundo ou, se estivermos às vésperas do Carnaval, a preocupação fica para depois da Páscoa, não vamos esquentar a cabeça agora.

Mas, como eu disse, só foi assim até há pouco tempo. Nos últimos anos, temos tido motivos de sobra para desconfiar de que, se Deus era brasileiro, já deixou de ser - e está requerendo cidadania em outro lugar.