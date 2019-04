Mais de um quarto dos 230 deputados que compõem a Assembleia da República são advogados ou juristas, representando a área profissional com maior peso no Parlamento. No total são 60 os parlamentares que vêm da área do Direito, com claro predomínio para os oriundos da advocacia: há 42 advogados no hemiciclo, a que se somam 18 juristas.

Só há uma profissão que rivaliza com estas: a de professor, na esmagadora maioria dos casos do ensino universitário, embora se encontrem também entre os deputados alguns docentes do ensino secundário. No total, empatam com os advogados: são também 42.