Sonae falha meta de 100% de reciclabilidade devido a limitações tecnológicas

A Sonae melhorou a reciclabilidade das embalagens de plástico de marca própria de 72% para 91% entre 2019 e junho de 2025, mas não conseguiu atingir o objetivo estabelecido há seis anos de assegurar uma taxa de 100%. Segundo o grupo português, "a reciclabilidade das embalagens de plástico enfrenta desafios tecnológicos, logísticos e comportamentais que torna inviável, atualmente, atingir a taxa de reciclabilidade de 100% ambicionada para 2025". Para garantir a preservação, segurança, qualidade dos produtos e o prazo de validade "continuam a ser indispensáveis certos tipos de plástico, como são exemplo as embalagens com barreira ou multimateriais que permitem preservar as características de alguns alimentos e/ou prolongar a sua durabilidade", o que dificulta a sua substituição, explica em comunicado. Há "também entraves tecnológicos significativos na triagem e no processamento de certos tipos de plástico", como os copos de iogurte, que não têm especificações de triagem. Outro desafio para atingir a meta dos 100% é a participação do consumidor no ciclo de reciclagem. A Sonae alerta que há erros na separação dos plásticos, falta de hábitos de reciclagem ou ausência de acesso facilitado a pontos de recolha. "Sem esta colaboração essencial, mesmo as embalagens tecnicamente recicláveis acabam por não entrar no circuito adequado, comprometendo o esforço do objetivo global", diz.Apesar destes entraves, o grupo liderado por Cláudia Azevedo mantém o compromisso de atingir a meta de 100% de reciclabilidade das embalagens de plástico de marca própria. Por isso, lançou hoje a iniciativa "Falhar foi só o início"."Com a iniciativa "Falhar foi só o início", queremos ser transparentes assumindo que ainda não chegámos tão longe como ambicionado, mas também reconhecer o trabalho de inovação, agilidade e criatividade que levaram a este progresso", afirma Daniel Fonseca, diretor de marca e comunicação da Sonae, no comunicado.A iniciativa visa também apelar à "mobilização, quer da cadeia de valor para ultrapassar as limitações existentes, quer da sociedade para realizar corretamente a reciclagem". No comunicado, a Sonae frisa ainda que a taxa de reciclabilidade das embalagens das suas marcas próprias já era referência mundial no setor, mesmo antes de atingir os 91% este ano.