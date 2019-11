Ricardo Luz. É este o cozinheiro do ano em Portugal

O sub-chefe do restaurante algarvio Bon Bon, Ricardo Luz é o vencedor da 30ª edição do Chefe Cozinheiro do Ano. Anunciado esta quarta-feira no Porto, o vencedor conta, no seu curriculum, com passagens pelos restaurantes "Tavares Rico", "Penha Longa Resort" e "Vila Vita Parc". Texto de Filipe Gil Bruno Ribeiro, de 33 anos, subchefe da 1300 Taberna, em Lisboa, e João Pedro Santos, de 39 anos, subchefe do "The Yeatman", em Vila Nova de Guia, ficaram em segundo e terceiro lugar, respetivamente. Estiveram também em competição António Pedro Fernandes, de 27 anos e do Porto Royal Bridges, do grupo Jase [...]

