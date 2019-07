Ingleses, americanos, franceses. Os estrangeiros ricos que escolheram o eldorado português para viver

Durante 40 anos, Jean-Robert Mouillet esteve à frente de empresas. Fez fortuna com uma escola de maquilhagem altamente especializada em Paris, com ensino privado, entre outros negócios. Quando decidiu reformar-se, percebeu que o imposto sobre as fortunas do governo francês lhe levava boa parte do [...]

Se não tiver sido automaticamente reencaminhado para o artigo, clique: ocio.dn.pt