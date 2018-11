Dois dos melhores resorts de luxo ficam em Portugal

O Pine Cliffs Resort, no Algarve, recebeu o prémio de Melhor Resort de Luxo com Vista Mar da Europa e o Sheraton Cascais Resort foi eleito o Melhor Resort com Jardins de Luxo da Europa. Os galardões foram atribuídos durante os World Luxury Hotel Awards 2018. A cerimónia decorreu no Ayana Resort & Spa, em Bali, na Indonésia. Os World Luxury Hotel Awards reconhecem e premeiam os melhores hotéis do mundo pela sua oferta e serviços de luxo, através dos votos de mais de 300.000 participantes internacionais. A 12ª edição da cerimónia de entrega de prémios contou com personalidades de [...]

Para saber mais clique aqui: ocio.dn.pt